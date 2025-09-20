Cisternas guatemaltecas ayudan a distribuir agua en San Salvador

En El Salvador, las instituciones que forman parte de ese plan de contingencia son los ministerios de Gobernación, Obras Públicas y Educación, la alcaldía de San Salvador Centro, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Fuerza Armada.

Foto: SDP.

San Salvador. El viernes en la noche y el sábado en la madrugada llegó al país una cantidad importante de pipas guatemaltecas que se incorporarán a la distribución de agua potable en las comunidades de San Salvador, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva, afectadas por el corte inesperado de agua.

La llegada de la flota de camiones cisterna que permitirá reforzar el abastecimiento de agua potable a las familias, es parte del compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con el bienestar de la población, destacaron fuentes oficiales.

Las cisternas proceden específicamente de las ciudades de Guatemala, Mixco y Asunción Mita y ya son parte del plan de contingencia con la que se atienden las necesidades.

Mientras tanto, en El Salvador, las instituciones que forman parte de ese plan de contingencia son los ministerios de Gobernación, Obras Públicas y Educación, la alcaldía de San Salvador Centro, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Fuerza Armada.

En este esfuerzo de país también participa la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) como parte del cumplimiento de su rol auxiliar de los poderes públicos, en aspectos humanitarios, explicaron fuentes de la institución.