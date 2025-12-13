ChatGPT Atlas: la IA en tu navegador, entre eficiencia y amenazas

ESET advierte que si bien la integración de GenAI en navegadores potencia la productividad, también introduce riesgos críticos. La compañía comparte vulnerabilidades, mitigaciones de OpenAI y prácticas esenciales para proteger la seguridad y privacidad.

Foto: ESET.

Centroamérica. En octubre, OpenAI lanzó al público la primera versión de su navegador, ChatGPT Atlas que, por el momento, está disponible para macOS, aunque hay planes de ampliar a otras plataformas como Windows, Android e iOS.

El objetivo es hacer que la navegación sea directamente ChatGPT, eliminando la necesidad de copiar y pegar contenido para que la inteligencia artificial generativa (GenAI) pueda realizar acciones en este.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que la propuesta, centrada en la practicidad y en instalaciones muy atractivas, puede ocultar riesgos para la seguridad de sus usuarios.

Los principales riesgos y consecuencias asociados al uso del ChatGPT Atlas que, según ESET, podrían enfrentar para los usuarios, son la Inyección rápida, Filtración de datos sensibles, Acceso excesivo a datos personales, Memoria del navegador, Vulnerabilidad ante ataques de phishing, Omnibox vulnerable a comandos maliciosos, Falta de transparencia en la ejecución de las acciones, Ausencia de estándares de divulgación de vulnerabilidades, Inyección en portapapeles e Inyección de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR).

“Las integraciones pueden implicar riesgos de privacidad que muchos usuarios no anticipan, incluyendo el acceso a todos los archivos presentes en el dispositivo. De hecho, es posible enviar cualquier archivo como adjunto, y el navegador podría procesarlo sin aplicar controles adicionales, lo que aumenta la exposición de información sensible”, destaca Daniel Cunha Barbosa, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Compartir
   
      
 

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ




Copyright © 2024 Periódico Equilibrium 