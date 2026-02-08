Chalatenango Centro legaliza a 2,608 conductores

Con esta iniciativa, los conductores de Chalatenango Centro cuentan ahora con documentos que los habilitan legalmente para manejar, bajo el compromiso del gobierno local de continuar promoviendo una cultura de movilidad más segura.

Foto: Cortesía.

Chalatenango. El alcalde de Chalatenango Centro, Martín Leiva, del Nuevas Ideas, anunció que su administración ha logrado respaldar a 2,608 conductores del municipio para que obtengan su licencia de conducir y puedan transitar legalmente por las calles de la localidad.

Leiva explicó que esta entrega de licencias se ha realizado gracias a un convenio firmado con la Escuela de Manejo EDEM, que busca facilitar la capacitación y los exámenes necesarios para que los aspirantes cumplan con todos los requisitos legales para conducir.

El pasado domingo 1 de febrero, se firmó un compromiso adicional entre la escuela de manejo y el distrito de La Reina para ampliar el alcance del programa.

El alcalde subrayó que una de las motivaciones principales de este esfuerzo es reducir el número de accidentes de tránsito en Chalatenango Centro, en un contexto donde, a nivel nacional, los siniestros viales siguen siendo una preocupación para autoridades y organizaciones dedicadas a la seguridad vial.

Según datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), en El Salvador hubo miles de accidentes de tránsito y más de mil fallecidos durante 2025, lo que mantiene la seguridad vial como un reto vigente.

El convenio con EDEM establece que la escuela de manejo realiza cuatro captaciones para alumnos, en las que se imparte capacitación sobre leyes de tránsito, se aplican exámenes teóricos y prácticos, pruebas de visión y, finalmente, se apoya a los aspirantes para presentarse ante el Viceministerio de Transporte (VMT) a realizar el examen psicológico exigido por la normativa.

Finalmente, Leiva destacó que quienes superan todas las pruebas son llevados a Sertracen, la entidad encargada de emitir la licencia de conducir, cerrando así un proceso que combina formación, evaluación y legalización.

Con esta iniciativa, los conductores de Chalatenango Centro cuentan ahora con documentos que los habilitan legalmente para manejar, bajo el compromiso del gobierno local de continuar promoviendo una cultura de movilidad más segura.