Celebran el IFE EdTech Summit 2024 para emprendimientos

El IFE EdTech Summit 2024, celebrado en el marco del IFE Conference del Tecnológico de Monterrey, destacó como punto de encuentro en innovación educativa, congregando a innovadores, visionarios y catalizadores de cambio en materia educativa.

Monterrey, México. En su segunda edición, el IFE EdTech Summit, organizado en el marco de la IFE Conference, sirvió de punto de encuentro para personas emprendedoras, inversionistas y actores clave que esbozan el futuro de la educación.

El Summit ofreció contenido exclusivo diseñado específicamente para la comunidad EdTech promoviendo discusiones relevantes sobre las últimas tendencias en el ámbito educativo. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar temas clave, como el aprendizaje remoto, la personalización de la educación y la integración de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza.

En el evento se entregó el TecPrize, que reconoce la excelencia en innovación educativa y tuvo lugar el Demo Day del programa IFE Launch, el programa de aceleración internacional para EdTechs en etapas tempranas que buscan solucionar retos educativos en Educación Superior y Aprendizaje.

Sabrina Seltzer, líder de Innovación Abierta y Emprendimiento Educativo del Institute for the Future of Educación, expresó su agradecimiento a los emprendedores que hacen posible esta valiosa iniciativa, el EdTech Summit.

Agregó que su dedicación y visión son los cimientos sobre los cuales se construye un futuro educativo sólido y transformador en América Latina.

El IFE EdTech Summit 2024 fue un espacio para la innovación educativa y un espacio para mentes creativas que se unieron para dar forma al futuro de la educación digital, concluyeron los voceros del evento.