CATA y The Embassy of Nature firman alianza por promoción sostenible de C.A.

Foto: CATA.

Centroamérica. La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y The Embassy of Nature formalizaron un Memorándum de Entendimiento que establece un marco de cooperación para potenciar la proyección internacional de la región desde una visión integrada de biodiversidad, cultura y sostenibilidad.

El acuerdo integra conservación, innovación y proyección internacional, posicionando a Centroamérica como referente en turismo responsable y gestión sostenible de destinos, además de hacerla avanzar hacia un modelo turístico que armoniza la protección del patrimonio natural con el desarrollo territorial y la competitividad regional.

El Memorándum contempla la colaboración en la identificación y estructuración de proyectos que vinculen la conservación y restauración de ecosistemas con el diseño de productos turísticos sostenibles, así como la mejora en la calidad y resiliencia de los destinos, la incorporación de estándares ambientales y sociales, y el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales.

El acuerdo también facilitará el intercambio técnico en áreas como planificación territorial con enfoque turístico, adaptación y mitigación al cambio climático en zonas de alto valor natural, gestión de riesgos ambientales en destinos, capacitación en prácticas sostenibles e innovación aplicada a la medición de impactos ambientales y socioeconómicos.