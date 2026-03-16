Carmen Portillo está cambiando las reglas del entretenimiento digital en ESA

Es un referente del liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres.

Foto: Dalesv.

San Salvador. En un sector donde las mujeres en posiciones de liderazgo siguen siendo la excepción y no la regla, Carmen Portillo de Quiñónez rompe esquemas.

Como directora de Dale.sv, la plataforma salvadoreña de entretenimiento digital, Carmen no solo lidera un negocio en crecimiento: representa un cambio de paradigma en la forma en que El Salvador entiende el liderazgo femenino en la economía digital.

Su historia no comenzó en el entretenimiento. Con una carrera de más de dos décadas al frente de empresas locales y multinacionales en El Salvador y la región, Carmen ha ocupado posiciones de CEO y dirección regional en sectores diversos, especializándose en la construcción y transformación de negocios a través de la tecnología como habilitador clave del crecimiento.

Una trayectoria que la convierte en una de las ejecutivas con mayor experiencia en estrategia digital del país.

Para Carmen, la tecnología nunca ha sido un fin en sí mismo, sino el puente que conecta a las empresas con las personas. Esa visión, forjada a lo largo de su carrera ejecutiva, es la que ahora aplica en Dale.sv para construir una plataforma que no solo entretiene, sino que genera confianza en un mercado que apenas comienza a explorar su potencial.

Su perfil bilingüe (español e inglés) con fluidez nativa, y su experiencia regional le permite a Dale.sv operar con estándares internacionales mientras mantiene un entendimiento profundo del mercado salvadoreño. Una combinación que, en el ecosistema digital actual, representa una ventaja competitiva real.

Este liderazgo también se refleja en la estructura del equipo que impulsa la marca. En Dale.sv, más del 60 % de las posiciones ejecutivas están ocupadas por mujeres, mientras que a nivel operativo más del 80 % del talento está conformado por mujeres que apoyan el funcionamiento de los puntos de venta y la operación diaria de la plataforma a nivel nacional.

Este modelo no solo fortalece la cultura organizacional de la empresa, sino que también demuestra el impacto real del liderazgo femenino en la construcción de negocios digitales en crecimiento.