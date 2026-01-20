Capturan a presuntos pandilleros de la mara La Raza

Las indagaciones de la FGR apuntan a que los ahora detenidos, entre los que se encuentran tres mujeres, cometieron los crímenes que se les atribuyen entre los años 2024 y 2025.

Foto: FGR.

San Salvador. En horas de la madrugada de este martes 20 de enero, la Fiscalía General de La República y la Policía Nacional Civil capturaron a varios pandilleros vinculados a la denominada estructura La Raza, informó en sus redes la FGR.

Los sospechosos operaban en Rosario de Mora y Panchimalco (San Salvador Sur), Huizúcar (La Libertad Este), San Pedro Perulapán (Cuscatlán Norte) y Mejicanos y Ciudad Delgado (San Salvador Centro), de acuerdo con las investigaciones fiscales.

Las autoridades informaron que se presentaron simultáneamente a las viviendas de los sospechosos y aseguraron que contra los detenidos pesan acusaciones de tráfico ilícito de droga, amenazas, lesiones, agresiones sexuales y otros delitos.

Las indagaciones de la FGR apuntan a que los ahora detenidos, entre los que se encuentran tres mujeres, cometieron los crímenes que se les atribuyen entre los años 2024 y 2025.

Un informe de la FGR señala que, durante los registros, se le decomisó a los sospechosos dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos relacionados con su accionar delincuencial.