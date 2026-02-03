Caen sospechosos dedicados al hurto de motocicletas

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que la estructura criminal desmantelaba y comercializaba ilegalmente las piezas. Esta tarde fueron presentadas siete personas, entre estas tres menores de edad, como miembros de la banda.

Foto: FGR.

San Salvador. El Gabinete de Seguridad Ampliado, ha informado de la desarticulación de una banda dedicada al hurto de motocicletas en el país.

“Esta operación se realizó entre noviembre de 2025 y enero de 2026, y fue debido a un incremento de denuncias por este delito en sectores como Planes de Renderos, Panchimalco y San Marcos, en San Salvador, dijo Delgado.

“Como resultado, se logró individualizar y detener a siete personas, entre ellas tres menores de edad, quienes aparecen en videos cometiendo los hurtos y no merecen que sus rostros estén ocultos ante la población salvadoreña”, enfatizó el funcionario.

En el marco de la operación de captura se realizaron 12 allanamientos en distintos puntos del país; durante el operativo se incautaron vehículos, motocicletas sin registro, múltiples piezas robadas y teléfonos celulares, los cuales se analizarán para fortalecer el proceso penal, señalaron las autoridades.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro aseguró que la investigación determinó que en Huizúcar tenían estos delincuentes el terreno donde deshuesaban las motos y posteriormente vendían las piezas como repuestos.

El Fiscal General finalizó enviando un mensaje a toda la población sobre la cero tolerancia a las organizaciones criminales y aseguró que continúan las investigaciones para lograr la captura de otro de los cabecillas de esta estructura.

Delgado advirtió que “la Fiscalía General de la República no tolerará que redes criminales utilicen la tecnología, las redes sociales o la participación de menores de edad para delinquir. Continuaremos actuando con firmeza, profesionalismo y apego a la ley para garantizar justicia, seguridad y tranquilidad a la población”.