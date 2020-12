CADEJO lanza “Tapas y Destapas” en Paseo Venecia

Detrás del concepto “Buena Birria para Todos”, Tapas & Destapas pretende llevar la cerveza artesanal a un público más amplio que aún no haya tenido la oportunidad de experimentar dicha cultura cervecera, con un toque salvadoreño a precios accesibles.

Foto: Cadejo.

Soyapango, San Salvador. La “Leyenda se Destapó” con el lanzamiento y apertura de una cervecería bajo una marca hermana de Cadejo Brewing Company en Centro Comercial “Paseo Venecia”, en la ciudad de Soyapango.

Cadejo Brewing Company es el pionero en la cerveza artesanal en El Salvador y después de casi ocho años de seguir siendo líderes, lanza el nuevo concepto “Tapas y Destapas”.

Detrás del concepto “Buena Birria para Todos”, Tapas & Destapas pretende llevar la cerveza artesanal a un público más amplio que aún no haya tenido la oportunidad de experimentar dicha cultura cervecera, con un toque salvadoreño a precios accesibles junto a una oferta de comida que se distinga de las cervecerías a las que estamos acostumbrados.

Un lugar donde el visitante tendrá disponible todas las variedades de cerveza Cadejo Brewing Company y Sivar Brewing Company. Siendo una cervecería independiente enfocada en calidad más que en cantidad.

Los salvadoreños que deseen visitar Tapas y Destapas, lo podrán hacer respetando todas las medidas de bioseguridad a partir del 11 de noviembre, en un horario de atención de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; los días viernes y sábado, en horario extendido de 11:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

Representantes de la empresa recordaron la importancia de cuidarse portando siempre la mascarilla, respetando el distanciamiento social, uso de alcohol gel, así como acatar las medidas de bioseguridad que Tapas y Destapas ha previsto.