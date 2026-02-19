Bomberos reciben reconocimiento de LOTRA

Sorteo LOTRA N.o 439 ha sido dedicado a los 143 años de trabajo del Cuerpo de Bomberos, tiempo durante el cual ha prevenido riesgos y salvado vidas.

Foto: LNB.

San Salvador. La Lotería Nacional de Beneficencia ha dedicado su Sorteo LOTRA 439, al Cuerpo de Bomberos de El Salvador, en el marco de sus 143 años previniendo riesgos y salvando vidas.

Durante más de un siglo, esta institución ha protegido a la población mediante la prevención y atención de emergencias por incendios y otros acontecimientos. Su labor incluye inspecciones técnicas, revisión de planos y autorización de establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

La población puede solicitar asistencia marcando el 913, número directo de emergencias del Cuerpo de Bomberos, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. También, comunicarse al 911 (PNC) o al 2201-2424 (Protección Civil) para reportar una emergencia.

Como parte del protocolo previo al sorteo, Carlos Antonio Martínez, jefe de la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizó la presentación e introducción de los Premios Mayores y luego recibió un enmarcado conmemorativo.

En el último sorteo no se vendió el Primer Premio de $185,000; tampoco fue vendido el Segundo Premio de $20,000; solamente fue vendido el Tercer Premio de $10,000.

Esta semana la LNB amplió las acciones de difusión del Juego Responsable, alineadas con los estándares internacionales de la WLA y CIBELAE y pidió a los salvadoreños jugar responsablemente y eso implica establecer un presupuesto, disfrutar la experiencia sin afectar la economía familiar y saber cuándo parar.

“Evaluá tu nivel de juego responsable en www.lnb.gob.sv y realizá el test disponible en nuestro sitio web”, destacaron representantes de la LNB.