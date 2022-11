Blockchain para el registro de propiedades ¿cómo se utiliza?

Actualmente hay varios países de Europa, Asia y Latinoamérica que ya están explorando este mecanismo para agilizar los trámites de bienes raíces como compra-venta de inmuebles, traspasos de propiedades, herencias, cobros de seguros y registros de títulos. De hecho, Koibanx está ofreciendo tokenización de propiedad intelectual en Nigeria y el estampado de documentos en El Salvador.

San Salvador. Poco a poco, Latinoamérica se sumerge en la cadena de bloques para facilitar, agilizar y transparentar procedimientos y trámites que suelen ser engorrosos o confusos.

Uno de los grandes dolores de cabeza relacionados al registro de propiedades en Latinoamérica suele ser el de los trámites. Es común escuchar quejas sobre procesos complejos, trámites burocráticos y diligencias confusas.

Este escenario está cambiando poco a poco con la incorporación de la tecnología Blockchain que, gracias a las facilidades que ofrece para el seguimiento de transacciones, resuelve muchos inconvenientes que se generan en este tipo de operaciones.

“El registro de propiedades en Blockchain se puede realizar de dos formas, según lo que permite la regulación de cada país: una es representando el título de propiedad en un token, emitido por la entidad que lleva los registros de propiedad. La otra, es a través de un estampado del registro de la propiedad en la Blockchain por medio de hashes, es decir, una función criptográfica que permite codificar datos para formar una cadena de caracteres única”, detalló Carlos Alfaro, Technical Sales Manager de Koibanx en El Salvador.

Con la primera modalidad, añade el profesional, se aprovecha mucho más la tecnología ya que se puede comprar y vender una propiedad con solo mover el token, de la misma manera como se hace con cualquier criptomoneda. En la segunda, además es posible tener un registro fehaciente de todos los cambios que tienen los títulos de propiedad y se tendría una manera muy segura de verificar la autenticidad de éstos.

Ahora bien, ¿qué significa exactamente que alguien va a “tokenizar” una propiedad? Alfaro explica que “la tokenización de una propiedad es la representación del título de propiedad en la Blockchain”.

Otra ventaja notable de esto es que el intercambio o fraccionamiento de propiedades es mucho más fácil y se cuenta con un historial confiable de la propiedad, asegurando que no puede cambiar de manos sin el consentimiento del actual propietario debido al proceso legal que se debe realizar.

La pregunta obligada es: ¿cómo accede un ciudadano común a sus propiedades a través de la Blockchain? La respuesta es sencilla: desde la billetera provista por la entidad que rige las propiedades. Y desde ahí podrá verificar el estado de sus inmuebles, movimientos y transacciones.

Actualmente hay varios países de Europa, Asia y Latinoamérica que ya están explorando este mecanismo para agilizar los trámites de bienes raíces como compra-venta de inmuebles, traspasos de propiedades, herencias, cobros de seguros y registros de títulos. De hecho, Koibanx está ofreciendo tokenización de propiedad intelectual en Nigeria y el estampado de documentos en El Salvador.

“Digamos que un ciudadano común quiere hacer una compra o vender un inmueble en la Blockchain. El procedimiento será muy similar a como se transfiere actualmente cualquier criptomoneda. En Koibanx estamos utilizando además productos “atomic-swaps”, esto quiere decir que la propiedad no será transferida, a menos que se reciba el pago acordado”, amplió Alfaro.

Este esquema de transacciones es más seguro y protege a todas las partes involucradas. Además, representa una tramitología más fácil y rápida. Todos los movimientos en la blockchain serán registrados, públicos e inmutables, por lo cual generaría una transparencia sin precedentes y evitaría, o como mínimo evidenciaría públicamente, el movimiento de propiedades de manera fraudulenta.

“Es importante dar el primer paso. Aunque en algunos lugares la regulación no permite la tokenización de las propiedades, sí permite registrar en la blockchain los títulos de propiedad y sus modificaciones. Al hacer esto que sí está permitido, el registro gana transparencia y mayor confianza, con el valor agregado de que deja lista la carretera tecnológica necesaria para tokenizar una vez que la regulación sea actualizada”, dijo el especialista de Koibanx.

Finalmente, si bien no se requiere la existencia de una normativa o legislación que establezca la regulación específica sobre alguna tecnología en particular (como es la Blockchain) y cualquiera de sus aplicaciones; Koibanx sí recomienda que exista un marco normativo que prevea, al menos de manera general, la regularización para la implementación de tecnologías que permitan la digitalización de la gestión de activos inmobiliarios, como es el caso de los registros, traspasos de propiedad, tokenización o representación digital, etc.