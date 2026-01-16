Bitfinex Securities facilita inversiones en activos tokenizados para salvadoreños

San Salvador. Históricamente, participar en el mercado de capitales ha sido una posibilidad para pocos, requiriendo sumas elevadas de inversión y procesos complejos. Ahora, con Bitfinex Securities, todos los salvadoreños pueden invertir fácil, asequible y convenientemente.

Foto: BS.

San Salvador. Aunque el mercado de capitales latinoamericano se ha enfrentado a múltiples barreras como iliquidez, altas comisiones, ecosistemas de inversión poco desarrollados, obstáculos burocráticos y regulatorios tal como lo reveló el Reporte de Inclusión en el Mercado en 2025, países como El Salvador, pionero en Bitcoin y criptomonedas en Latinoamérica, se han convertido en referentes para promover la inclusión financiera en la región y desarrollar todo su potencial en términos de activos digitales e inclusión.

Además de tener BTC como moneda de curso legal, gracias a su regulación disruptiva, visionaria y agnóstica, los activos digitales se han posicionado como aliados para el desarrollo económico y empresarial de El Salvador.

Esto ha permitido que empresas como Bitfinex, la plataforma de intercambio de criptomonedas más antigua del mundo, y su brazo regulado especializado en la emisión y comercialización de activos digitales tokenizados, Bitfinex Securities, establezcan su operación en El Salvador y sean el epicentro de avances que impactan positivamente en toda Latinoamérica.

Precisamente, esta visión de priorizar primero la casa ha llevado recientemente a Bitfinex Securities a optimizar el proceso de registro en su plataforma para que, mediante una vía rápida, los salvadoreños y residentes del país, puedan registrarse más fácilmente y, de esta forma, participar activamente en inversiones de activos tokenizados.

«Con esta iniciativa, reforzamos nuestro compromiso de contribuir a la consolidación de El Salvador como un centro regional de activos digitales. Con este objetivo queremos facilitar el acceso a los salvadoreños a participar activamente en la nueva economía digital. Por eso invitamos a todos a dar el siguiente paso, informarse, aprender y aprovechar un momento clave en la evolución de las inversiones digitales de la mano de la tokenización», dijo Jesse Knutson, director de Operaciones de Bitfinex Securities.

La tokenización, un proceso que permite transformar cualquier tipo de activo, dato o elemento en el mundo físico en una unidad digital llamada token, se ha convertido en una tendencia global. Una que no sólo mitiga las barreras mencionadas anteriormente, sino que también está transformando los mercados financieros y, gracias a la propuesta de valor de Bitfinex Securities, hace que invertir esté al alcance de todos y de forma asequible, con cantidades que comienzan en un dólar.

Los usuarios ahora podrán participar en inversiones estructuradas y reguladas en un entorno que busca mayor transparencia, eficiencia y liquidez. El proceso para registrarse y comenzar a invertir es sencillo y solo requiere tres requisitos:

Ingresar en https://www.bitfinex.com/securities/ para registrarse, tener un número de identificación (DUI/Residente en El Salvador) y tener una dirección física de residencia verificable.

Como parte de la campaña, los salvadoreños que se registren entre el 29 y el 31 de enero podrán participar en un sorteo de cinco premios de 1.000 dólares en USDT y consolas PlayStation 5 dirigido a usuarios que completen su registro en la plataforma durante el periodo de la campaña.