La línea de refrigeradoras de Samsung no solo conserva tus alimentos frescos, también se convierte en una pieza central de tu decoración, reflejando tu estilo único y adaptándose a tus necesidades específicas.

San Salvador. En Samsung, creemos que la cocina es el corazón del hogar, un espacio donde se crean momentos inolvidables y se comparten las mejores experiencias.

Es por eso que hemos creado Bespoke, una línea de refrigeradoras que no solo conservan tus alimentos frescos, sino que también se convierten en una pieza central de tu decoración, reflejando tu estilo único y adaptándose a tus necesidades específicas.

Más que una simple nevera, Bespoke es una declaración de estilo. Sus diseños modulares y personalizables te permiten elegir entre una amplia gama de colores, acabados y materiales para crear la combinación perfecta para tu cocina.

Pero Bespoke no es solo estéticamente agradable, también ofrece la tecnología más avanzada para mantener tus alimentos frescos y organizados. Con características como AI Vision Inside, que te ayuda a identificar y hacer un seguimiento de tus alimentos, y All Around Cooling (enfriamiento uniforme), puedes estar seguro de que tu comida se conservará en perfectas condiciones durante más tiempo.

Con Bespoke, no hay una única respuesta para todos. Cada familia tiene sus propias necesidades y preferencias, y por eso ofrecemos una amplia gama de modelos para que encuentres la nevera perfecta para ti.

Para familias grandes con niños, la Bespoke AI Family Hub 32″ es el centro de comando ideal. Su pantalla táctil HD de 32 pulgadas te permite ver recetas, llevar la lista de productos a comprar en el supermercado, ver tus programas favoritos y muchas otras funciones integradas con tu smartphone, gracias a su compatibilidad con la aplicación SmartThings.

La tecnología AI Vision Inside te ayuda a mantener un inventario de alimentos y te sugiere recetas con base en lo que tienes a mano. Family Hub te permite conectarte con tus seres queridos y gestionar tu hogar de forma inteligente. All Around Cooling enfría de manera uniforme los alimentos almacenados.

Imagina una mañana caótica en la que todos corren para ir al trabajo o a la escuela. Con la Bespoke AI Family Hub 32″, puedes pedirle a Bixby que ponga música para animar el ambiente, mientras revisas las noticias o el clima en la pantalla. A la hora del desayuno, puedes acceder a recetas rápidas y fáciles, o incluso pedirle a Bixby que te sugiera opciones que se ajusten a los ingredientes que tienes a mano.

La Bespoke AI Family Hub 32″ no solo es una nevera, es un centro de control para tu hogar inteligente. Te ayuda a mantener a tu familia organizada, informada y entretenida, todo desde la comodidad de la cocina.

Para parejas sin hijos o solteros, la Bespoke TMF es la opción perfecta. Su diseño minimalista le dará un toque elegante y moderno a tu cocina. Con WiFi integrado, puedes controlar la nevera desde tu smartphone. La función Optimal Fresh te permite enfriar bebidas en solo dos horas, así que esa reunión que armaste en casa a última hora está salvada.

Si vives solo o en pareja, la Bespoke TMF te ofrece todo lo que necesitas en una nevera sin ocupar espacio innecesario. Su diseño compacto y elegante se adapta a cualquier cocina, y sus funciones inteligentes te ayudan a mantener tus alimentos frescos y organizados.

Si buscas flexibilidad, la Bespoke 4-Door Flex™ te ofrece lo mejor de ambos mundos. La Beverage Zone te permite acceder a tus bebidas favoritas con un solo toque. El Modo Flexible te permite convertir el espacio en un refrigerador para vinos o postres.

Imagina tener un espacio dedicado exclusivamente a tus bebidas favoritas, o poder convertir tu nevera en un refrigerador para vinos para esas ocasiones especiales. La Bespoke 4-Door Flex te ofrece la flexibilidad que necesitas para adaptar tu nevera a tu estilo de vida.

El compresor Digital Inverter de las tres refrigeradoras está amparado por la garantía de 20 años que ofrece Samsung, brindándote la tranquilidad de saber que tu inversión está protegida.

Independientemente de tu estilo de vida, hay una Bespoke perfecta para ti. Visita nuestra página web o acércate a un distribuidor autorizado para descubrir más sobre esta revolucionaria línea de refrigeradoras y comienza a crear la cocina de tus sueños.