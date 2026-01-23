BCIE otorga $150 millones para renovar escenarios deportivos en ESA

Con PRODEPORTE II, el BCIE apoya la consolidación de un sistema nacional de infraestructura deportiva que complemente el legado de PRODEPORTE I en la capital.

Foto referencial: Periódico Equilibrium.

Tegucigalpa. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento a El Salvador, por US$150 millones para el Programa de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a nivel nacional, en el marco del programa PRODEPORTE II.

Con dicho programa se busca transformar la infraestructura deportiva en el interior del país; se contempla intervenir 13 escenarios, en nueve departamentos, señala un informe oficial del BCIE.

Este programa da continuidad a la estrategia nacional que inició con el PRODEPORTE I, el cual recibió un financiamiento del BCIE por US$115.2 millones para la renovación y modernización de escenarios deportivos en el Área Metropolitana de San Salvador.

Estas intervenciones permitieron que el país cumpliera con los estándares internacionales para ser sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, dejando como legado una infraestructura deportiva moderna y de clase mundial, indica el reporte del BCIE.

PRODEPORTE II representa un paso fundamental en la descentralización geográfica del desarrollo deportivo salvadoreño, ya que contempla la modernización y reconstrucción de esa infraestructura en La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán.

Entre los escenarios destacan el Estadio Óscar Quiteño en Santa Ana y el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel. Esta iniciativa ampliará significativamente la cobertura territorial, garantizando instalaciones seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas, con estándares de calidad internacional para atletas, estudiantes y comunidades.