BCIE aprueba préstamo para ampliar calle Ahuachapán-Atiquizaya y otras obras

Los fondos (US$155 millones) permitirán dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador, señalan las autoridades.

Foto: BCIE.

Tegucigalpa. El BCIE informó que aprobó US$155 millones para el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador.

Sus ejecutivos estimaron que la inversión transformará la movilidad de más de 1.17 millones de personas que se movilizan entre el Área Metropolitana de San Salvador y Atiquizaya, este último distrito de Ahuachpan Norte, con la construcción de 8.17 km de nuevas vías, 7.05 km de carretera ampliada, 30.4 km de ciclovía nueva y Soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito.

Y es que esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: primero, la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; segundo, los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y, tercero, los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS.

Anuncio de la aprobación del préstamo pertinente.

El director del BCIE para El Salvador, Alejandro Zelaya, reiteró que este es el primer paso para el “Corredor Norte del Anillo Periférico de San Salvador” y la ampliación de la carretera Ahuachapán-Atiquizaya.

En un comunicado oficial del BCIE, se estima que la implementación de este programa “redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana”.

También se elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.

Ante la solicitud de ciudadanos para la ampliación de la panamericana desde San Vicente hasta San Miguel y la Unión, Zelaya respondió: “Sí, trabajamos en ello”.