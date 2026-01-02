Banda El Salvador da la bienvenida con desfile y concierto

El Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza acompañaron el recorrido de la banda musical.

Foto: SDP.

San Salvador. Miles de salvadoreños e incluso extranjeros disfrutaron de un desfile y un concierto encabezado por Banda El Salvador en su ya tradicional evento de inicio de cada año, que simboliza la alegría colectiva y la esperanza renovada.

“Banda El Salvador es un proyecto de formación artística que está en todo el territorio nacional y participan diferentes jóvenes que buscan formarse a través del arte, de la música, y esta actividad es para que el pueblo salvadoreño disfrute del trabajo que se hace día a día”, comentó el director nacional de Formación en Arte del Ministerio de Cultura, Jesús Arizmendi.

El recorrido festivo inició en la plaza Salvador del Mundo y avanzó por las principales arterias de la capital hasta llegar a la Villa Navideña del Centro Histórico de San Salvador, trayecto en el cual el público acompañó a la banda, convirtiendo el desfile en un encuentro ciudadano donde la música se fusionó con el orgullo de compartir espacios recuperados para la gente, destaca una fuente oficial.

Banda El Salvador está integrada por 1,000 jóvenes provenientes de distintos puntos del país, quienes demostraron su talento con un repertorio diverso.

El Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza acompañaron el recorrido de la banda musical.

Con esta actividad, realizada por tercer año consecutivo, el Gobierno del Presidente Bukele reafirma su compromiso de impulsar el arte y la cultura como motores de transformación social, concluyeron las fuentes oficiales.