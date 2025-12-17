Bancoagrícola es la empresa con mejor reputación en El Salvador en 2025

Rafael Barraza, presidente ejecutivo, figura entre los 10 líderes empresariales con mejor reputación, ocupando el puesto número 6 en el ranking nacional.

Foto: BA.

San Salvador. Bancoagrícola lidera el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) como la empresa con mejor reputación en El Salvador, consolidándose como el referente empresarial más admirado por los salvadoreños.

Además, Rafael Barraza, presidente ejecutivo de la organización, se ubica en el puesto número 6 del ranking de líderes empresariales con mejor reputación en el país, reafirmando su liderazgo y visión estratégica.

Este reconocimiento refleja la confianza que distintos grupos de interés depositan en Bancoagrícola, resultado de una gestión enfocada en la excelencia operativa, innovación, cercanía con sus clientes y un firme compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Este resultado se obtuvo tras un exhaustivo proceso de evaluación donde más de 1,300 personas entre directivos, analistas financieros, periodistas, representantes del sector público, ONG´s, sindicatos y academia, valoraran a la entidad en 12 dimensiones clave para la reputación corporativa. El ranking consideró a más de 100 empresas y 100 líderes empresariales en El Salvador.

La solidez financiera de Bancoagrícola y la confianza construida con sus grupos de interés, basada en coherencia y acciones que generan impacto positivo, son los pilares que sostienen su liderazgo en el país.

Este liderazgo se refleja en iniciativas que benefician directamente al desarrollo nacional. Entre 2020 y 2025, Bancoagrícola movilizó más de $7,900 millones en Negocios con Propósito, una línea estratégica que financia proyectos con impacto social, ambiental y económico.

En 2025, el acceso al crédito productivo se fortaleció con dos alianzas clave: BID Invest aprobó $150 millones para proyectos sostenibles y el IFC desembolsó $150 millones para pymes, priorizando pequeños negocios y personas mayores de 50 años. Estas facilidades impulsan liquidez, inclusión y empleo en todo el país.

Bancoagrícola celebra sus 70 años reafirmando su rol como aliado de las personas y las empresas que impulsan el país. Con más de 750 mil clientes digitales activos y una red que une lo físico y lo digital, integra más de 1,800 puntos de atención en todo el territorio nacional, lo que abre más oportunidades para que comunidades urbanas y rurales accedan al sistema financiero.

“Construir relaciones sólidas, cercanas y de confianza con todos nuestros grupos de relación es una tarea diaria de los más 3.000 empleados que trabajamos en Bancoagrícola. La interacción permanente y transparente con nuestros clientes, colaboradores, reguladores y comunidades nos permite generar valor compartido y avanzar hacia un desarrollo sostenible que contribuya al bienestar de todos”, afirmó Rafael Barraza, presidente ejecutivo de la entidad financiera.

En 2024, MERCO ubicó a Bancoagrícola en el top de 3 de empresas con mejor reputación a nivel general, como líder del sector financiero y líder en las empresas más responsables en temas ESG.