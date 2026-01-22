Bancoagrícola coloca el primer Bono Azul en el mercado bursátil salvadoreño

La colocación pública del bono se realizará a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, donde los títulos estarán listados bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, como parte de un programa de emisión de hasta US$200 millones.

Foto: BA.

San Salvador. Bancoagrícola colocó en la Bolsa de Valores de El Salvador su primer Bono Azul, un instrumento pionero que marca un nuevo hito en el desarrollo de las finanzas sostenibles del país.

La emisión cuenta con un monto autorizado de hasta US$200 millones, consolidándose como una operación de gran relevancia en el mercado de capitales salvadoreño.

Rolando Duarte presidente de la Bolsa de Valores destaca que “esta colocación reafirma el compromiso del mercado bursátil con el financiamiento responsable y con el fortalecimiento de instrumentos alineados a objetivos ambientales y sociales. La incorporación de bonos temáticos, como los bonos azules, refleja una evolución natural del mercado hacia modelos de inversión que generan impacto positivo y promueven una economía sostenible”.

Bancoagrícola, como emisor, se convierte en la primera institución financiera del país en colocar un Bono Azul a través del mercado bursátil local. Los recursos provenientes de esta emisión estarán destinados para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo.

La operación cuenta con el acompañamiento de BID Invest, miembro del Grupo BID, quién participa como aliado estratégico mediante financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles del banco. Esta emisión forma parte de un programa de Bonos Sostenibles de hasta US$200 millones, orientado a ampliar el acceso a financiamiento para iniciativas que promuevan la sostenibilidad.

La primera colocación fue por US$25 millones, a cinco años plazo, compuesta por tres tramos: el primero, por US$10 millones suscritos por BID Invest como inversionista líder; el segundo por US$10 millones, a ser suscrito en los próximos días por por LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion; y el tercero por $US5 millones, por Norfund, estos últimos como co-inversionistas.

Los recursos obtenidos permitirán impulsar el acceso a financiamiento a proyectos vinculados a la gestión responsable del agua, el saneamiento, la prevención y control de la contaminación y la conservación de ecosistemas, incluyendo proyectos con impacto en comunidades costeras y ecosistemas marinos, que reaniman al mismo tiempo el desarrollo del mercado de capitales salvadoreño.