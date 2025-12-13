Banco Promerica comparte la magia de navidad con Aldeas Infantiles SOS

El banco está desarrollando una campaña de recolección de juguetes entre sus colaboradores. Estos juguetes serán entregados a niños participantes del programa Fortalecimiento Familiar implementado por Aldeas Infantiles SOS en más de 40 comunidades en 11 departamentos del país.

Foto: BP.

La Libertad. Banco Promerica celebró una emotiva jornada navideña junto a 50 niños de Aldeas Infantiles SOS, en Sonsonate, compartiendo un momento de alegría y diversión.

Se contó con la visita especial de Santa Claus, quien sorprendió a los pequeños con regalos. Además, los participantes disfrutaron de dinámicas recreativas, quiebra de piñata y recibieron regalos personalizados cumpliendo los deseos de cada niño, para brindarles una experiencia inolvidable en esta temporada tan especial.

“En Banco Promerica trabajamos en Pro de la niñez salvadoreña y creemos en el poder de transformar realidades desde acciones que fortalezcan a nuestras comunidades”, expresó Claudia Mejía, Jefe de Responsabilidad Social Empresarial de Banco Promerica.

Además de esta actividad, Banco Promerica desarrolla durante diciembre su campaña “25 Razones para Navidad”, una oportunidad para que los salvadoreños vivan la magia de la época a través de descuentos exclusivos del 1 al 25 de diciembre, al pagar con sus tarjetas de crédito VISA de Banco Promerica.

Estas compras no solo representan un beneficio para los clientes, sino también un impacto positivo: por cada transacción realizada, la entidad financiera donará $0.25 a Aldeas Infantiles SOS, organización dedicada al bienestar y la protección de niñez en situación de vulnerabilidad en El Salvador.

La donación final será entregada en enero de 2026 y contribuirá al fortalecimiento de los programas de desarrollo integral que la organización impulsa en todo el país. Asimismo, Banco Promerica está desarrollando una campaña de recolección de juguetes entre sus colaboradores. Estos juguetes serán entregados a niños participantes del programa Fortalecimiento Familiar implementado por Aldeas Infantiles SOS en más de 40 comunidades en 11 departamentos del país.