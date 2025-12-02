Avianca ya actualizó el software de cerca del 90% de aviones afectados

Aumentó capacidad para atención al cliente y abrió ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre.

Foto: Avianca.

Bogotá. Gracias al trabajo de los técnicos especializados de Avianca, en tres días la aerolínea ya ha logrado la actualización del software de cerca del 90% de la flota afectada, avanzando en el cumplimiento de la orden de Airbus.

Así mismo, confirmó que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

La aerolínea sigue trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible. A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros, e los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia.

Todos los clientes impactados fueron protegidos con alternativas como: reubicación en vuelos de Avianca, reubicación en vuelos de otras aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial, y reembolso de los trayectos no utilizados.

La aerolínea ha puesto a disposición de sus clientes afectados un plan de atención integral que incluye:

El incremento de personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad, con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas.

El aumento de la capacidad de los equipos de Contact Center y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.

La implementación de nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar irregularidades y alternativas a los clientes.

Gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus, la aerolínea abrió nuevamente las ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre.

Avianca agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor. Los esfuerzos de todo el equipo, en especial de los más de 2.500 técnicos, siguen enfocados en recuperar la totalidad de la operación lo más pronto posible.