AVIANCA suspende vuelos desde y hacia Venezuela, anuncia aerolínea

La aerolínea confía en que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente y reitera su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

Foto: AVIANCA.

Bogotá. La aerolínea AVIANCA anunció este viernes que quedan suspendidos los vuelos desde y hacia Venezuela, tras la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) de revocar la concesión de la aerolínea.

El gobierno venezolano decidió la revocación de esta aerolínea, por “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”, según un comunicado de INAC.

La revocación también aplica para le aempresa Iberia Líneas Aéreas de España S.A., Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal), Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA), Turkish Airlines y GOL Linhas Aereas S.A.

“Siguiendo la decisión del INAC, Avianca informa que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela. Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”, señaló AVIANCA.

Por tal razón y frente a la coyuntura, ofrece las siguientes alternativas de protección para quienes tengan reservas confirmadas:

Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá, sin conexiones: reembolso proactivo; clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá con conexiones en un mismo tiquete: reembolso del segmento hacia/desde Venezuela y posibilidad de reembolso del tiquete completo; y la posibilidad de volar hacia o desde Cúcuta con condiciones especiales.

Estos cambios podrán hacerse a través de avianca.com, aplicación móvil, Contact Center, oficinas de venta, aeropuertos y, a través de las agencias de viajes, para tiquetes adquiridos por este canal.

Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones.

En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación que han facilitado el reencuentro de familias y el desarrollo de la actividad comercial y turística binacional. Hoy, más que nunca, ese compromiso permanece intacto, señaló la aerolínea en un comunicado oficial.