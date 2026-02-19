Avianca reinicia conexión con Venezuela con vuelo diario Caracas-Bogotá

A partir del 12 de febrero, la compañía reactivó la operación directa entre Caracas y Bogotá. Con esta reactivación, la aerolínea da continuidad a un legado de conectividad de más de 60 años entre ambos países.

Foto: Avianca.

San Salvador. Avianca dio inicio a la operación diaria de su ruta directa entre Caracas y Bogotá con el vuelo AV143, que despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La aerolínea retoma esta conexión histórica, tras una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea realizada en coordinación con las autoridades competentes.

Con esta operación, Avianca fortalece la conectividad regional y contribuye al crecimiento económico, comercial y turístico impulsando una mayor integración y desarrollo en Latinoamérica.

Durante más de seis décadas, Avianca ha conectado a Venezuela con su red de rutas, consolidando un puente aéreo clave para la movilidad de personas, familias y oportunidades.

Hoy, la ruta se integra nuevamente a la red de la aerolínea para conectar a Caracas con 83 destinos en 28 países.

“Con enorme orgullo retomamos la ruta Bogotá-Caracas, uniendo nuevamente a Colombia y Venezuela después de 60 años de historia. Somos de las primeras aerolíneas internacionales en hacerlo, ahora con vuelos diarios, reafirmando nuestro compromiso de ser el puente en Colombia y América Latina que conecta personas, historias y oportunidades”, dijo Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.