Avianca ha actualizado el software en 51% de sus aviones

La empresa mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, incluso, para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles.

Foto: Avianca.

Bogotá. El equipo de Avianca ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por Airbus, lo más pronto posible, atender a los pasajeros y avanzar en la recuperación total de la operación, informaron fuentes de la aerolínea.

Hasta el sábado 29 de noviembre, el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días, agrega un comunicado oficial de la empresa aérea.

A los clientes que a esa fecha tenían vuelos programados se les ofreció opciones de reacomodación disponibles, bien con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial.

Si dichas opciones no se ajustan a sus planes también podrán reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center.

También pueden solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar, si los clientes compraron en avianca.com, Contact Center o puntos de venta directos de Avianca. Pueden gestionar su solicitud en avianca.com; si compraron a través de agencia de viajes, se debe contactar a la misma, directamente.

La aerolínea recomienda revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de sus canales oficiales; consultar el estado de vuelos en avianca.com; o, si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos.