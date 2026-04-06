Autoridades reportan 444 accidentes durante vacaciones

Un total de 75 personas fueron detenidas por conducción peligrosa, equivalente a un promedio de nueve capturas diarias, lo que refuerza la preocupación sobre el incumplimiento de la normativa de tránsito, especialmente la prohibición de manejar bajo efectos del alcohol.

Por: Antonio Soriano/Foto: CRS.

San Salvador. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil informaron que durante el período vacacional de Semana Santa se registraron 444 accidentes de tránsito a nivel nacional, consolidándose como una de las principales emergencias atendidas en estos días de vacaciones.

De acuerdo con el informe oficial de Protección Civil, estos siniestros viales también dejaron un saldo de 324 personas lesionadas, evidenciando el impacto directo que tienen los accidentes en la salud y seguridad de la población salvadoreña.

El promedio diario refleja la magnitud del problema: alrededor de 56 accidentes por día, junto a 41 lesionados diarios, lo que confirma una alta incidencia de hechos viales durante los ocho días de vacaciones.

Especialistas señalan que muchos de estos accidentes están asociados a factores recurrentes como el irrespeto a los límites de velocidad y la distracción al volante, conductas que continúan siendo determinantes en la mayoría de percances.

Además, el informe detalla la detención de 75 personas por conducción peligrosa, equivalente a un promedio de nueve capturas diarias, lo que refuerza la preocupación sobre el incumplimiento de la normativa de tránsito, especialmente la prohibición de manejar bajo efectos del alcohol.

El consultor en seguridad vial, Benedicto Perlera, reaccionó a los datos señalando: “Como consultor en seguridad vial, reconozco el trabajo de las autoridades, pero poco sirve ese esfuerzo ante la irresponsabilidad de muchos conductores”, escribió en su cuenta de X (@BPerleraSV), haciendo un llamado a la conciencia ciudadana para reducir estos indicadores.