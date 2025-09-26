Autoridades alertan sobre más lluvias en el país la próxima semana

La Alerta Verde se mantiene en el país, para que las instituciones de primera respuesta estén alertas ante eventuales emergencias; el gobierno ha habilitado 180 albergues para asistir a la población que se afectada por las lluvias.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Del 26 al martes 30 se tendrán tormentas eléctricas desplazándose al país, desde el norte y oriente a partir del mediodía afectando las diversas zonas por la tarde y por la noche de los siguientes días.

Además, se experimentarán ráfagas de vientos de hasta 50 km por hora, como se han observado en los días anteriores; a diario se estarán actualizando las condiciones, por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Para evitar inundaciones mayores, el titular de la institución mencionada, Fernando López, pidió a la población evitar la basura en las calles para no obstruir los desagües.

En el Océano Pacífico se vigila el huracán Narda, que actualmente se ubica en costa de México, se aleja de la costa de ese país y no representa ningún peligro para El Salvador, según el ministro López.

En el Atlántico, también se vigilan los remanentes de la tormenta Gabriel y el huracán Humberto, además la baja resión que por hoy afecta las Islas Bahamas y Estados Unidos.

Desde el jueves y el viernes se ha tenido muy pocas lluvias en el centro del país, pero sí ha habido lluvias en la zona norte y en el oriente, especialmente en La Unión.

Este monitoreo ayuda a ubicar las zonas más afectadas y en tal contexto, se elabora el mapa de deslizamiento, reflejando la zona norte de Chalatenango, el departamento de Cabañas y otros puntos específicos del país como focos de probables deslizamientos.

Este año será más lluvioso en relación con el año anterior pues se ha llegado a un poco más del 87% de toda la lluvia del año esperada, a esta fecha (26 de septiembre).

Pero al final del año se tiene la probabilidad del desarrollo del fenómeno de La Niña y es muy probable que llegue un sistema ciclónico al país en septiembre, e incluso lluvias tipo temporal.

En octubre también se espera la influencia de alguna tormenta tropical o sistema ciclónica pero los Vientos Norte de esa época tenderá a alejar las lluvias, En noviembre se esperan menos lluvias, pero con acumulados de 150 mm.