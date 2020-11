Aspirante a diputado no partidario califica de “huelepega” a beneficiarios de PES

En el vídeo, Monroy dice sentirse avergonzado de haber recibido el paquete alimenticio que el gobierno entrega a familias vulnerables, porque el gobierno está utilizando los impuestos, para ello.

Foto: Periódico Equilibrium.

Santa Ana. El aspirante a candidato no partidario a una diputación por Santa Ana, Paul Monroy, quien estuvo vinculado con los partidos VAMOS y ARENA, emitió una serie de calificativos ofensivos contra las personas que se declararon contentas con la bolsa de alimentos que el gobierno ha entregado en el marco de la pandemia.

En un vídeo reciente, el aspirante Monroy se burla de las personas a quienes solicitó la firma para que el TSE lo inscribiera como candidato no partidario.

“Viera qué lamentable era cuando yo andaba recolectando firmas, ahí estaba la gente “ay es que nunca nadie nos había regalado nada” (dice abrazando la bolsa de alimentos del PES y burlándose de las personas que recibieron la ayuda del gobierno).

“No sea hipócrita hombre, no sea sinvergüenza, huelepega, come cuando hay; sí, cinco de yuca (se ríe)”, les dijo a las personas que recibieron la bolsa de alimentos, para luego burlarse de quienes usan el transporte colectivo urbano en Santa Ana, cuando señala que él tiene 30 años de ya no andar en bus y que por eso no recuerda ni el recorrido de la Ruta A.

Monroy quien se autodenomina cristiano y teólogo, y asegura tener estudios en Administración de Empresas y una maestría en Comercio Exterior, fue Director de Planificación y Estadística del partido VAMOS; hace cinco años también fue Director Departamental de ARENA, por el Octavo Sector (diáspora).

A finales de octubre pasado, acuerpado por Leonardo Bonilla, el actual Diputado no partidario, Monroy llegó a la Asamblea Legislativa junto a su candidata suplente, a exponer que el TSE les está poniendo trabas para no inscribirlos como dupla para la diputación.

No han alcanzado las firmas y el plazo para entregar los libros vence este 19 de noviembre y ambos se han quejado sobre que el TSE no les quiere extender el plazo de diez días para lograrlo.