Asociación Club Shriners El Salvador recibe dedicatoria de LOTRA

En el último sorteo de LOTRA fue entregado el primer premio de $410,000; el segundo premio de $20,000; y el tercer premio de $10,000.

Foto: LNB.

San Salvador. El Sorteo LOTRA Nº 445 fue dedicado en su último sorteo a la Asociación Club Shriners El Salvador, organización que promueve valores, liderazgo y acciones de carácter filantrópico en beneficio de la sociedad.

A través de su labor, sus miembros impulsan iniciativas orientadas al servicio, la formación y el aporte social, fortaleciendo su compromiso con las comunidades a las que impactan, señalaron fuentes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Omar Santamaría, tesorero de la Asociación Shriners El Salvador participó en la presentación de los Premios Mayores y la selección de los maletines de balotas. Posteriormente, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo correspondiente al vigésimo de la semana a Giovanni Santamaría, presidente de la asociación mencionada.

En el último sorteo de LOTRA fue entregado el primer premio de $410,000; el segundo premio de $20,000; y el tercer premio de $10,000. Los ciudadanos interesados pueden consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv, o sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10 de televisión.