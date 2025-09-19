Asignan recursos a la Dirección Nacional de Mercados para modernizar y dinamizar el sector

La Dirección Nacional de Mercados fue lanzada el pasado 28 de agosto, durante la inauguración del Mercado San Miguelito del distrito de San Salvador.

Foto: SDP.

San Salvador. La Asamblea Legislativa asignó $1,342,045.00 a la Dirección Nacional de Mercados, para dotarla de recursos necesarios para comenzar sus operaciones dentro del presente ejercicio fiscal. Para ello, 57 diputados reformaron la Ley de Presupuesto 2025.

De los $1,342,045.00, $500,000.00 provienen del Fondo General, mientras que los $842,045.00 restantes se financiarán con ingresos propios de la institución, generados principalmente por arrendamientos y adjudicaciones de puestos en mercados; $424,097, serán destinados para el pago de salarios; $780,728, a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la institución; $34,665, a compromisos financieros y $102, en infraestructura y compra de activos fijos.

La Dirección Nacional de Mercados fue lanzada el pasado 28 de agosto, durante la inauguración del Mercado San Miguelito del distrito de San Salvador; la misma dará servicios eficientes y organizados en los mercados, fomentará un sistema de mercados transparente y accesible e impulsará la modernización del sector para dinamizar la economía, señalan los legisladores que apoyaron la reforma.

El diputado Mauricio Ortiz, por ejemplo, explicó que, esta vez, la entidad recibirá recursos provenientes del Fondo General de la Nación, pero la idea es que, con el tiempo, pueda sostenerse sin depender del Estado, para proyectar los mercados como verdaderos polos de desarrollo local.

También ordenará el comercio en los espacios públicos, fomentará la economía local y se espera que aumente la confianza de la población. “Antes de esta Dirección existía un desorden administrativo.

Cada municipio aplicaba sus propios criterios, lo que daba pie a la informalidad y la discrecionalidad”, argumentó el funcionario. Hoy, damos un paso histórico hacia el ordenamiento, la transparencia y la organización. La situación de los mercados está cambiando y seguirá mejorando”, apuntó Ortiz.