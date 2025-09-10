Asesinó a su expareja y ahora lo paga con 46 años de prisión

La pena impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Miguel.

Foto: FGR

San Miguel. Mauro Bernabé Quintanilla fue condenado a 46 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.

Una de las víctimas había terminado la relación sentimental con Quintanilla y decidió irse de la casa en la que convivían. A raíz de eso, el ahora condenado la acosaba constantemente a través de mensajes o llamadas telefónicas.

De acuerdo con las investigaciones, al no obtener respuestas de parte de la mujer, Quintanilla la iba a buscar hasta la casa en donde se había mudado.

En una de esas ocasiones, las víctimas se dirigían hacia su vivienda cuando Qintanilla, a bordo de su vehículo, les salió al encuentro, las atropelló y se dio a la fuga.

Ambas tuvieron que ser llevadas de emergencia hasta un centro hospitalario en grave estado de salud. Una de ellas /su expareja) falleció debido a gravedad de las lesiones que sufrió.

Estos hechos ocurrieron en octubre de 2024, en Jocoro, Morazán Sur, y tras la captura del responsable, fue procesado por homicidio agravado y por homicidio agravado tentado, delitos por los cuales ha recibido la referida condena. La pena impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Miguel.

