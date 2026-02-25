Asamblea Legislativa decide que continúe el Régimen de Excepción.

Con 57 votos de Nuevas Ideas PDC y PCN se aprobó la prórroga con la cual se busca mantener la persecución de los pandilleros que aún se encuentran libres.

Foto: PNC.

San Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó este martes 24 de febrero la prórroga número 48 del régimen de excepción, que entrará en vigencia desde el 2 hasta el 31 de marzo próximo.

Con 57 votos de Nuevas Ideas PDC y PCN se aprobó la prórroga con la cual se busca mantener la persecución de los pandilleros que aún se encuentran libres.

Gracias a esa herramienta legal, más de 90 mil terroristas han sido detenidos (452 de los cuales fueron capturados entre el 1 de enero y el 15 de febrero) y ha permitido acumular 1,034 días sin muertes violentas, aunque desde junio de 2019 (cuando inició el Plan Control Territorial) el total de días con cero homicidios es de 1,148.