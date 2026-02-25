Asamblea Legislativa decide que continúe el Régimen de Excepción.

Con 57 votos de Nuevas Ideas PDC y PCN se aprobó la prórroga con la cual se busca mantener la persecución de los pandilleros que aún se encuentran libres.

Foto: PNC.

San Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó este martes 24 de febrero la prórroga número 48 del régimen de excepción, que entrará en vigencia desde el 2 hasta el 31 de marzo próximo.

Con 57 votos de Nuevas Ideas PDC y PCN se aprobó la prórroga con la cual se busca mantener la persecución de los pandilleros que aún se encuentran libres.

Gracias a esa herramienta legal, más de 90 mil terroristas han sido detenidos (452 de los cuales fueron capturados entre el 1 de enero y el 15 de febrero) y ha permitido acumular 1,034 días sin muertes violentas, aunque desde junio de 2019 (cuando inició el Plan Control Territorial) el total de días con cero homicidios es de 1,148.

Compartir
   
      
 

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ




Copyright © 2024 Periódico Equilibrium 