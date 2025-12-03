Asamblea aprueba $125.4 millones para las elecciones de 2027

También fueron aprobados $46.7 millones que serán destinados al proceso de voto emitido en el exterior según la propuesta que presentó el Tribunal Supremo Electoral.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Los tres comicios que se desarrollará en un mismo día el 28 de febrero de 2027 tendrán un presupuesto de $125.4 millones, según un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.

Así, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) financiará las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para ese año y en las que se contemplan unos 6 millones de ciudadanos, 932,316 de los cuales emitirían el voto desde el exterior.

Del total de los fondos, $56 millones se destinarán al soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como a la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados; $23.5 millones, a la organización y logística electoral; y $15.8 millones para la administración financiera y el pago del personal que participará en el proceso.

El plan también contempla $6.8 millones para capacitación, $7 millones para el escrutinio final y $5.3 millones para acciones de comunicación electoral, incluyendo campañas informativas. Además, se asignan $5.4 millones para reforzar el apoyo logístico y administrativo.

Según el TSE, con la nueva disposición constitucional que permite unificar loa procesos electorales, se tendrá un ahorro estimado de hasta $132 millones. En los siguientes 25 años, ya no se tendrán 13 eventos electorales sino nueve y el ahorro acumulado será de $560 millones.

Según la diputada Dania González, el presupuesto contempla innovaciones orientadas a optimizar recursos y mejorar la administración del evento electoral, como la renovación tecnológica del sistema para evitar fallas, incremento del 12 % en los pagos a los organismos electorales temporales, como parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema, y pagos para miembros de JRV, incluyendo suplentes.

Voto en el exterior

La Asamblea también aprobó un presupuesto adicional de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior en 2027. Con estos fondos se contratará a la empresa encargada del sistema de votación remota por internet, implementar la votación electrónica presencial, desarrollar el software del registro electoral y garantizar la transmisión de resultados preliminares.