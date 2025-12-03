Asamblea aprueba $125.4 millones para las elecciones de 2027

También fueron aprobados $46.7 millones que serán destinados al proceso de voto emitido en el exterior según la propuesta que presentó el Tribunal Supremo Electoral.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Los tres comicios que se desarrollará en un mismo día el 28 de febrero de 2027 tendrán un presupuesto de $125.4 millones, según un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.

Así, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) financiará las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para ese año y en las que se contemplan unos 6 millones de ciudadanos, 932,316 de los cuales emitirían el voto desde el exterior.

Del total de los fondos, $56 millones se destinarán al soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como a la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados; $23.5 millones, a la organización y logística electoral; y $15.8 millones para la administración financiera y el pago del personal que participará en el proceso.

El plan también contempla $6.8 millones para capacitación, $7 millones para el escrutinio final y $5.3 millones para acciones de comunicación electoral, incluyendo campañas informativas. Además, se asignan $5.4 millones para reforzar el apoyo logístico y administrativo.

Según el TSE, con la nueva disposición constitucional que permite unificar loa procesos electorales, se tendrá un ahorro estimado de hasta $132 millones. En los siguientes 25 años, ya no se tendrán 13 eventos electorales sino nueve y el ahorro acumulado será de $560 millones.

Según la diputada Dania González, el presupuesto contempla innovaciones orientadas a optimizar recursos y mejorar la administración del evento electoral, como la renovación tecnológica del sistema para evitar fallas, incremento del 12 % en los pagos a los organismos electorales temporales, como parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema, y pagos para miembros de JRV, incluyendo suplentes.

Voto en el exterior

La Asamblea también aprobó un presupuesto adicional de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior en 2027. Con estos fondos se contratará a la empresa encargada del sistema de votación remota por internet, implementar la votación electrónica presencial, desarrollar el software del registro electoral y garantizar la transmisión de resultados preliminares.

Compartir
   
      
 

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ




Copyright © 2024 Periódico Equilibrium 