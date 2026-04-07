Artemis II alcanzó su máxima distancia de la Tierra

Los trajes están diseñados para proteger a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo, proporcionar soporte vital en caso de despresurización de la cabina y facilitar las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

Foto y textos: NASA.

Estados Unidos. En el lado lejano de la Luna, a 406.771 km (252.756 millas) de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy (los astronautas) han viajado más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia y ahora comienzan su viaje de regreso a casa.

“Antes de partir, dijeron que esperaban que esta misión fuera olvidada, pero será recordada como el momento en el que la gente empezó a creer que Estados Unidos puede, una vez más, lograr lo casi imposible y cambiar el mundo”.

Felicitaciones a esta increíble tripulación y al equipo completo de la NASA, a nuestros socios internacionales y comerciales, pero esta misión no ha terminado hasta que estén bajo paracaídas seguros, amerizando en el Pacífico, escribió la NASA en sus cuentas en redes sociales.

“Los astronautas de la NASA Reid Wiseman , Victor Glover y Christina Koch , junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen , llevaron a cabo una secuencia completa de operaciones con sus trajes espaciales, que incluye ponérselos y presurizarlos, realizar comprobaciones de fugas, simular la entrada en el asiento y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.

Hoy mismo, la tripulación realizará una maniobra de corrección de trayectoria para la salida, recibirá sus objetivos científicos lunares finales y entrará en la esfera de influencia gravitacional de la Luna.

Los responsables de la misión y los expertos científicos de la NASA también ofrecerán una sesión informativa diaria sobre el estado de la misión a las 17:30 en el canal de YouTube de la agencia.