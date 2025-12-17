Aristos Inmobiliaria construyen en ESA hub aeroportuario estratégico de Las Américas

La colocación de la primera piedra contó con la participación del presidente Nayib Bukele, funcionarios gubernamentales y representantes de la industria local e internacional.

Foto: Cortesía.

San Salvador. AirCity, la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica y el proyecto más reciente de Aristos Inmobiliaria, inició oficialmente su construcción en El Salvador.

Se trata de una inversión proyectada superior a los US$250 millones en infraestructura este desarrollo transformará la conectividad logística de Las Américas y se posicionará como un nuevo hub estratégico para el aeromantenimiento (MRO).

También para la logística y el comercio electrónico, los dos motores que definirán la nueva economía aeroportuaria del país, complementando el crecimiento turístico y la modernización del sistema aeroportuario impulsados bajo el liderazgo del gobierno del Presidente Bukele.

La colocación de la primera piedra contó con la participación del presidente Nayib Bukele, funcionarios gubernamentales y representantes de la industria local e internacional, marcando así el inicio de una de las obras más emblemáticas y estratégicas para el país, en línea con la Fase 3 del Plan de Desarrollo Económico del Gobierno de El Salvador, que prioriza la logística como sector transformador del desarrollo nacional.

“AirCity es la infraestructura que permitirá que El Salvador pase de ser un punto de origen y destino, a convertirse en un nodo interconectado esencial de la economía global. Este es el lugar donde la velocidad, la conectividad y la industria se encuentran para generar oportunidades reales para nuestro país.” afirmó Edwin Escobar, Director Ejecutivo de Aristos Inmobiliaria.

AirCity es una plataforma multimodal diseñada para atender las demandas del comercio moderno y la aviación industrial. Con una superficie total de más de 532,000 m², su ubicación dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador le permite convertirse en un punto clave de distribución para las Américas.

La infraestructura contará con una calle de rodaje dedicada (18-36), que permitirá el movimiento directo de aeronaves de gran tamaño hacia hangares o bodegas para mantenimiento, reparación, operaciones de carga y descarga.

Además, dispondrá de una plataforma de más de 124,000 m², que facilitará el estacionamiento de aeronaves en espera de mantenimiento, operaciones logísticas, pernoctas y otros usos varios aeroportuarios.

La primera fase de la construcción de AirCity generará más de 500 empleos directos y 1,000 indirectos, con una creación total estimada de 5,000 empleos directos y 10,000 indirectos una vez el proyecto alcance su madurez operativa.

Aristos Inmobiliaria trabaja en estrecha colaboración con instituciones académicas y centros de formación técnica para desarrollar programas orientados al talento humano especializado que requerirá esta nueva plataforma. Este esfuerzo asegura que el crecimiento de AirCity vaya acompañado del desarrollo de profesionales capaces de liderar los sectores logístico, aeronáutico y tecnológico del futuro.

El sector de aeromantenimiento (MRO) ofrece una oportunidad única para el país: es una industria intensiva en talento humano, donde la tecnología complementa el trabajo especializado, pero no lo reemplaza.

La demanda mundial por técnicos aeronáuticos certificados supera ampliamente la oferta, lo que convierte a este sector en una fuente sostenible de empleo para las nuevas generaciones.

AirCity impulsará la formación y el desarrollo de mecánicos, técnicos, inspectores y especialistas en mantenimiento aeronáutico, creando oportunidades reales para jóvenes salvadoreños que busquen carreras con futuro en un mercado global.