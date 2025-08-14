Arena hace caso omiso de declaraciones de su diputado Francisco Lira

El legislador no solo pide que el partido tricolor no participe en las elecciones presidenciales, sino que invita a “anular el voto”.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Recientemente, el diputado de Arena, Francisco Lira, se pronunció porque su partido no participe en las elecciones presidenciales próximas, argumentando que, de hacerlo, avalaría la “reelección continua”.

“Se lo estoy diciendo (a Arena)” dijo Lira en una entrevista publicada en redes sociales, aunque reconoció que él no tiene incidencia en el partido porque no es parte de la cúpula.

Horas después, el Comité Ejecutivo de Arena emitió un comunicado oficial en el cual aclaraba “unas recientes declaraciones”, en referencia a lo dicho por el diputado.

Durante su entrevista, Lira sostuvo que “en El Salvador la reelección inmediata sigue siendo ilegal. No es que tengamos miedo, es que no vamos a jugar en una cancha arreglada. Defender la democracia es no prestarse a que el poder se quede para siempre”, dijo.

Pero en la aclaración, Arena escribió que “reafirmamos que participamos en las próximas elecciones con los mejores hombres y mujeres que el país puede ofrecer”, argumentando que “no le pondremos el camino fácil al actual gobierno”.

Aunque segura respetar y admirar el trabajo opositor de Lira, el COENA dice que lo expresado por este en la entrevista es una posición “estrictamente personal y no reflejan la postura institucional del Coena”.