Apopa tendrá un moderno bypass anuncia el ministro de Obras Públicas

El ministro Romeo Rodríguez dijo que un total de 24 empresas han mostrado interés para la supervisión de la construcción del bypass de Apopa, entre nacionales e internacionales.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó sobre el inicio de construcción de un moderno bypass que dará mayor fluidez al tráfico vehicular en la Troncal del Norte, a la altura de Apopa.

Este proyecto es uno de los más grandes que se desarrollará en el país, dijo el funcionario, quien agregó que el puente atirantado que se contempla tendrá una torre de 85.30 mts de altura; la obra en sí tendrá 4.8 km de longitud 12 puentes y cuatro carriles de carretera que conectará con la carretera Panamericana.

Este bypass iniciará en el caserío Los Sevillas, sobre la carretera de Oro, inmediato al paso a desnivel en la entrada de Apopa, San Salvador Oeste, y finalizará en Brisas del Norte, en Tonacatepeque.

Rodríguez dijo que un total de 24 empresas han mostrado interés para la supervisión de la construcción del bypass de Apopa, entre nacionales e internacionales.