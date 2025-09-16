ANSP llevará el nombre de Mauricio Antonio Arriaza Chicas

El exfuncionario falleció el 8 de septiembre del año pasado en el cumplimiento del deber, durante un accidente de helicóptero cuando trasladaba a Manuel Coto, exgerente de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi), quien era acusado de desfalcar al menos $3,000,000.

San Salvador. El Presidente Nayib Bukele anunció durante la cadena nacional del lunes 15 de septiembre que, a partir de la fecha, la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) llevará el nombre del exdirector de la PNC y comisionado general, Mauricio Antonio Arriaza Chicas.

El exfuncionario falleció el 8 de septiembre del año pasado en el cumplimiento del deber, durante un accidente de helicóptero cuando trasladaba a Manuel Coto, exgerente de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi), quien era acusado de desfalcar al menos $3,000,000.

En su discurso, el gobernante recordó que el compromiso de Arriaza Chicas fue determinante en el proceso de alcanzar la seguridad que hoy, disfrutan los salvadoreños.

Se refería a la labor de coordinar, junto al Gabinete de Seguridad, la captura de cientos de terroristas de las maras 18 y 13 que mantenían en zozobra al pueblo salvadoreño por los asesinatos y la extorsiones que cometieron a placer con la anuencia de los gobiernos de Arena y del Fmln.

Durante la ceremonia, el Presidente Bukele dijo que nombrar así a la ANSP es una muestra de gratitud y reconocimiento a su labor incansable en el combate del crimen organizado.

El mandatario destacó que este homenaje no solo enaltece la memoria del director policial, sino que también transmite un mensaje a las futuras generaciones de agentes: servir con honor, valentía y profundo amor a la patria.

“… que cada nuevo agente, cada nuevo policía que se forme en esa institución, no sólo recuerde quién fue el primer PNC, sino también por qué, junto con otros héroes, dio su vida por nuestro país”, mencionó el gobernante.

Agregó que la vida y partida de Arriaza Chicas, son un recordatorio de que la verdadera independencia no se conquista de manera sencilla, sino que requiere sacrificio, entrega y amor genuino por el país.