Ana Carpenter: lucha, fe y valentía

El jueves 28 de mayo inicia el XXXIX Campeonato Panamericano Master de Levantamiento de Pesas, en el que participarán 254 master de pesas de 21 países.

Por: Eva Linares.

San Salvador. Ser constante, dedicada y alcanzar los objetivos, la han hecho una atleta master de levantamiento de pesas; nacida en El Salvador el 20 de enero de 1965, de niña Ana Patricia Ramírez hizo atletismo, softbol, corrió maratones y fue cachiporrista del Centro Escolar República del Brazil de San Salvador centro.

Hoy es conocida como Ana Carpenter y reside en Inglaterra; participará en el XXXIX Campeonato Panamericano Master de Levantamiento de Pesas en 77 kilogramos.

En El Salvador estudió Bachillerato en Dalud, también moda y cosmetología. En Inglaterra se especializó en manicure y pedicure, fue instructora de aeróbicos y levantamiento de pesas, entrenadora personal, guardavida y auxiliar de farmacia.

En su juventud fue reina de las fiestas patronales de Soyapango y, para entonces recibió la invitación para participar como Miss El Salvador. “Pero jugando softbol en primera, categoría con el Atlético Nacional en la colonia Guatemala, sufrí un golpe que me llevó a una pequeña operación, así que perdí esa oportunidad”, dijo Carpenter.

“Vengo de una familia de cuatro hermanos donde trabajamos a la par de nuestra madre y padre para salir adelante, pero el estudio fue lo más importante en mi vida, de joven y aún en mi edad cada oportunidad de aprender y elevar mi conocimiento es una satisfacción personal”.

Recuerda que hizo fisicoculturismo y participó en los V Juegos Centroamericanos obteniendo medalla de oro en equipo, de plata en pareja y de plata en individual.

Ana Carpenter tuvo tres hijos, siguió constante como madre, trabajadora y deportista. En ese contexto se dedicó a la fabricación y venta de ropa deportiva, comenta, entre otros aspectos de su vida.

Más tarde, Valerio Fontanals le propuso llevarla al Mundial Master de pesas a Grecia, Kefalonia, viaje que se le complicó por los atentados terroristas de 2011 contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. En Grecia conoció y se enamoró de Robert Carpenter, con quien se casó en 2004.

Ana fue campeona nacional en Body Building en 1993; obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Centroamericano en Power Lifting en 1994; campeona nacional, 1998; segundo lugar en el Campeonato Centroamericano Levantamiento de pesas, 1999; y Campeona Nacional, El Salvador 2000.

Entre sus logros en master de levantamiento de pesas están el oro en Grecia, oro y récord en Canadá, segundo lugar en Juegos mundiales de Australia y primer lugar en Wales Inglaterra.

El panorama para participar en la presente competición no ha sido sencillo. Entre procesos médicos y una cirugía reciente, sumado a la espera de otra intervención, su preparación se ha visto afectada.

Sin embargo, su mentalidad se mantiene firme “mi entrenamiento ha sido preparado para romper mis marcas récor…, yo voy positiva en busca de una medalla”, confiesa.

En un contexto donde el deporte femenino continúa ganando reconocimiento y rompiendo barreras, surgen historias que Ana Carpenter inspira, es una atleta master de Levantamiento de pesas con diferentes facetas, trabajos que ha desarrollado para salir adelante, con disciplina y determinación levanta las pesas, su familia y el nombre de El Salvador; su competencia está prevista para el viernes 29 de mayo de 2026 por la tarde en la duela del Palacio de los Deportes.