Alveare Coworking cumple un año en Millennium Plaza

La empresa invitó a la población a que, del 26 al 30 de junio, participen en diferentes actividades educativas y de entretenimiento como parte de su celebración.

Foto: Cortesía.

San Salvador. Alveare es un concepto que cuenta con dos opciones de oficinas equipadas todo incluido, que se adaptan a las diferentes necesidades de profesionales, ofreciendo la solución adecuada para cualquier empresa o negocio.

También cuenta con valores agregados que hacen una mejor experiencia de trabajo. Esta ofrece oficinas privadas para una hasta ocho personas y Open Space, o Coworking, para trabajar conjunta o independientemente, pero con la posibilidad de crear oportunidades para interactuar en un ecosistema colaborativo con personas de diferentes profesiones.

Alveare cumple un año de ofrecer los espacios adecuados para quienes buscan un lugar tranquilo, céntrico y equipado donde trabajar, y lo celebra con una semana llena de diferentes actividades

educativas y de entretenimiento.

En ese marco, desde el pasado lunes 26 de junio se desarrollan charlas sobre diversas temáticas de actualidad y este miércoles 28 de junio a las 5:00 p.m. continúan las ponencias sobre Arquitectura de interiores, Retos y Oportunidades, por parte de JPC Arquitectos.

El jueves 29, a partir de las 4:00 p.m. continúa la charla sobre “Hábitos atómicos” – Happi Cream; y, a las 5:00 p.m., se dará una clase de Duo Pilates, con Florence Cervantes y Nicolle Soundy.

Finalmente, el viernes 30 de junio, a las 9:00 p.m. habrá un Day by day, que es una clase de maquillaje, con Wilfredo Barraza; y a las 6:00 p.m. de ese mismo día, Get together, que es Música en vivo con Cielo. Las personas pueden inscribirse a estas actividades en el siguiente link pues algunas actividades son gratis y tienen cupo limitado.

Es así como Alveare invita a las personas a que conozcan su concepto y trabajen eficiente y tranquilamente en el lugar que les ofrece todo lo que necesitan con un ambiente agradable y en esta ocasión, a que sean parte de la celebración de su primer aniversario.