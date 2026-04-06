Alianza para transformar vida de niñas en El Salvador

La alianza, vigente desde 2011, impulsa la continuidad educativa, el empoderamiento femenino y la generación de oportunidades para niñas en más de 300 comunidades del país.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Davivienda reafirmó su compromiso con la generación de oportunidades para niñas y adolescentes en El Salvador a través de su alianza con Plan International, una organización con la que trabaja para promover la educación, el liderazgo y el desarrollo integral de las nuevas generaciones femeninas.

A través de esta colaboración, ambas organizaciones impulsan iniciativas orientadas a fortalecer la continuidad educativa, el empoderamiento femenino y el desarrollo de habilidades para la vida, contribuyendo a ampliar las oportunidades para niñas en distintas comunidades.

Actualmente, estos programas impactan a niñas en 329 comunidades de los departamentos de La Libertad, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán y San Salvador Sur, donde Plan International implementa acciones enfocadas en educación, protección y desarrollo de liderazgo.

Como parte de este compromiso, Davivienda participó por décimo año consecutivo como patrocinador principal del foro “Mujeres Imparables 2026”, organizado por Plan International El Salvador en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Este espacio reúne a líderes del sector empresarial y social para promover el liderazgo femenino y generar mayores oportunidades para niñas, jóvenes y mujeres.

Durante el foro también se abordaron los desafíos que aún enfrentan muchas niñas y adolescentes para acceder a educación, oportunidades y espacios de desarrollo.

En ese contexto, se destacó la importancia de continuar impulsando acciones que contribuyan a prevenir las uniones tempranas y fortalecer entornos que permitan a las niñas proyectar su futuro con mayores oportunidades.

La alianza entre Davivienda y Plan International se mantiene desde 2011, y a lo largo de este tiempo el Banco ha realizado un aporte acumulado superior a US$186,538, beneficiando directamente a más de 130 niñas cada año mediante programas orientados a educación, liderazgo y desarrollo de habilidades para la vida.