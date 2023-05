Alcaldía capitalina repondrá 300 tapaderas de alcantarillas

La reposición de piezas en calles y aceras se hará con base a un registro elaborado por el Departamento de Mantenimiento Vial y las Delegaciones Distritales.

Foto: AMSS.

San Salvador. El alcalde capitalino, Mario Durán, anunció la instalación de 300 tapaderas de alcantarillas para sustituir las que delincuentes han hurtado o presentan deterioro.

Esta iniciativa del edil es parte del Plan Invierno Capital 2023, para evitar que vehículos sufran daños y las personas caigan dentro de los desagües durante las lluvias generadas en la época lluviosa.

“Con este plan estamos dando respuesta a los capitalinos sobre un problema de seguridad vial, para reducir los riesgos para los conductores y los peatones”, aseveró el director de Desarrollo Municipal, Manuel Rodríguez.

El nuevo diseño de estas tapaderas, evitará el robo de las mismas, ya que no están elaboradas con materiales que sean atractivos para quienes se dedican a estas malas prácticas, pues están hechas de concreto reforzado para prolongar la vida útil y soportar hasta 210 kilogramos de peso, entre otras características.

“Estamos llegando incluso a pasajes dentro de las comunidades y colonias. Seguiremos priorizando el bienestar de los peatones que circulan por la capital y también buscamos evitar accidentes o daños en los vehículos que recorren el municipio”, indicó Rodríguez.

Los equipos municipales iniciarán la reposición de tapaderas en el Distrito 6, que comprende el final d ela 6ª c.o., diferentes puntos del bulevar Venezuela, comunidades San Martín Municipal, San Luis Portales 1 y El Granjero 1, 24ª a.n., 18ª a.n. y 34ª a.n.

Luego se continuará en el Distrito 5, que comprende autopista a Comalapa, bulevar Venezuela, calle a Montserrat; final 25ª a.s. y barrio Santa Anita, entre otros, y así, sucesivamente.