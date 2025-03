Alcalde de San Miguel Centro desmiente aumento de salario

Aclaró que el Concejo Municipal del período 2021-2024 gastó $28 mil anuales en alimentación por cada sesión de concejo.

San Miguel. En redes sociales circuló una información sobre el supuesto aumento de salario que se habría otorgado el alcalde de San Miguel Centro, Alex Torres.

Ante ello, el edil publicó un comunicado oficial en el que desmiente tal incremento y señaló que, por el contrario, se ha tomado la decisión en el concejo municipal de bajar los salarios.

“En el ejercicio presupuestario 2025 se consideró un ajuste a los mismos (salarios); no obstante, informo a la ciudadanía de San Miguel Centro que he decidido bajar mi salario, el del Síndico y las dietas de los miembros del concejo, por respeto al pueblo y con el compromiso de no repetir los errores del pasado”, indica Torres en el comunicado.

Por otra parte, aclaró que el Concejo Municipal del período 2021-2024 gastó $28 mil anuales en alimentación por cada sesión de concejo; entre abril de 2022 y abril de 2024, gastó $6,147.10 en combustible para el exfuncionario (alcalde); el exfuncionario tenía asignado un vehículo por el que se pagaba depreciación por el uso discrecional.

Todos esos privilegios no los goza la actual administración; en todos los municipios que ahora forman parte de San Miguel Centro (Moncagua, Quelepa, Comacarán, Uluazapa, San Miguel y Chirilagua) solo en pago de alcaldes se erogaban $17,513.77 mensuales, en síndicos $7,648.00 mensuales y en dietas para todos los concejales $50,363.72 mensuales.

Según estos datos revelados por Torres, esos gastos representaba una erogación global mensual de $75,525.49 y un anual de $906,305.88.