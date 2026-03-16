Alcalde de La Paz Oeste anuncia que no buscará reelección en 2027

En una entrevista televisiva, Menéndez también afirmó que el proceso de reorganización municipal le ha permitido detectar irregularidades en administraciones anteriores, como encontrar únicamente tres vehículos oficiales, pero registrados hasta 50 motoristas en planilla.

Por: Antonio Soriano.

La Paz. El alcalde del municipio de La Paz Oeste, Salvador Menéndez, anunció este lunes 16 de marzo que no participará como candidato en las elecciones municipales de 2027, poniendo así fin a su carrera política al concluir su actual período. El edil ejerce el cargo bajo la bandera del partido GANA.

Menéndez explicó que su decisión responde principalmente a razones personales y familiares, ya que desea dedicar más tiempo a sus seres queridos, de quienes —según dijo— se distanció en parte debido a las exigencias de la función pública.

“Hoy estoy diciéndole al pueblo salvadoreño, a mi gente en San Luis Talpa y a todos los distritos de La Paz Oeste que ya no voy a buscar mi reelección. Quiero agradecer a todos aquellos empresarios que han llegado a mi oficina y me dicen: ‘Nosotros queremos apoyarlo, porque sin usted el municipio no va a ser lo mismo’. Pido a Dios que el que llegue haga cosas mejores. Yo ya di mi tiempo”, expresó el alcalde.

Durante su gestión, Menéndez ha destacado por impulsar acciones relacionadas con la protección ambiental en el distrito de San Luis Talpa. Entre los casos más relevantes mencionó la presión ejercida para que una empresa retirara barriles con sustancias tóxicas que, según denuncias locales, provocaron la muerte de decenas de habitantes en la zona.

También resaltó la construcción de una clínica y un laboratorio municipal que actualmente dan servicios médicos gratuitos en La Paz Oeste. El alcalde aseguró que durante el tiempo que resta de su administración intensificará su trabajo para ejecutar más obras en los distintos distritos que conforman el municipio.