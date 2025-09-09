Ahuachapanecos celebraron el Día de Los Farolitos

Tacuba es uno de los distritos ahuachapanecos que este día 8 de septiembre lo considera muy especial por ser la propia fecha del nacimiento.

Fotos: Periódico Equilibrium.

Ahuachapán. Los ahuachapanecos y los visitantes nacionales y extranjeros vivieron el pasado fin de semana el tradicional y centenario Día de Los Farolitos.

Estos peculiares diseños que llenaron de luz a la ciudad de Los Ausoles y a otros distritos como Ataco, Apaneca y Juayúa, se celebra desde hace 175 años, según fuentes religiosas.

El motivo de estos es la conmemoración del nacimiento de la virgen María, la madre de Dios, de acuerdo con la tradición católica.

Este año, el sábado 6 fue dedicado prácticamente al comercio y se tuvo la participación de grupos musicales, llamando la atención de los asistentes la presencia de Julissa Ventura y Marito Rivera.

El domingo 7, la celebración tuvo un contenido más religioso, y los feligreses acompañaron la procesión que partió de la parroquia El Calvario, hacia la parroquia La Asunción. Este día en que se encienden los farolitos, también se presentó la orquesta de la Sonora Dinamita.

Pero la celebración religiosa por excelencia es este lunes 8 de septiembre, fecha del nacimiento de la virgen María, que incluye la celebración de misas, aunque esta celebración de fe también se hizo el 7 de septiembre.

Tacuba es uno de los distritos ahuachapanecos que este día 8 de septiembre lo considera muy especial por ser la propia fecha del nacimiento.