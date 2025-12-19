Agenda cultural por Navidad y Año Nuevo se impulsa a nivel nacional

Como parte de las actividades navideñas se realizan las tradicionales posadas, a las 3:30 p.m., en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (Muna) de San Salvador.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. A través del Ministerio de Cultura, el Gobierno de El Salvador promueve la sana convivencia de las familias salvadoreñas e invitados y la diversión durante la época navideña y las fiestas de fin de año.

Parte del repertorio cultural ya está en marcha y otras actividades están previstas para presentarlas en lugares como el Centro Histórico de San Salvador y de otros municipios y distritos.

El ministro de Cultura, Raúl Castillo, dijo que son más de 400 actividades desarrolladas por el Ministerio de Cultura en el periodo navideño, en el cual se contemplan talleres de pintura, danza, música, cantanto y lectura.

El Palacio Nacional está abierto de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Igual la Biblioteca Nacional de El Salvador sigue abierta las 24 horas. Los parques arqueológicos estarán abiertos 24, 25 y 31 de diciembre y también el 1 de enero, para que la población pueda acercarse a disfrutarlos.

También, mencionó que como parte de las actividades navideñas realizan las tradicionales posadas, a las 3:30 p. m., en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (Muna); ayer, se llevó a cabo la primera posada y, seguirán hasta el domingo.

En https://quechivoaqui.sv/ se pueden conocer los eventos culturales y ver los horarios de las actividades, y si las familias quieren visitar el centro histórico es importante que conozca la agenda en el sitio navidad.sv.

«Hago una invitación a la población a que se dé cita el 1 de enero, a las 4 de la tarde, en la plaza al Salvador del Mundo; vamos a iniciar con el recorrido de Banda El Salvador y será hacia el centro histórico para un concierto. La última vez hubo más de 7,000 personas esperando y ahora no dudo que sobrepasaremos esa meta», comentó el ministro.

Otra de las actividades de la época tendrá lugar en la excasa Presidencial, el próximo domingo, a partir de las 4:00 de la tarde; se trata de un festival gastronómico de tamales, de todos los tipos que se elaboran en el país.