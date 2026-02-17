Agabeisi se acerca a los líderes

Las ardillas derrotaron 8 carreras por 6 a Bengoa-Zacamil para colocarse a juego de su rival y de Soyapango, equipo que en su último juego de calendario venció 7-0 a Santa Ana.

Por: Carlos Hernández, Pensa Fedebeis.

San Salvador. Las ardillas de Agabeisi (La Libertad) dieron un fuerte golpe sobre la mesa al vencer a los líderes Bengoa-Zacamil, para colocarse a un juego de la punta que comparte su rival de turno con Soyapango, quien disputó su último juego de calendario con un triunfo ante el ya eliminado equipo de Santa Ana.

Los de Antiguo Cuscatlán se impusieron 8 carreras por 6 al conjunto combinado de Bengoa y Zacamil; mientras los de la Ciudad Industrial ganaron 7 por 0 a los de la Ciudad Morena.

A primera hora, una ofensiva que respondió en los momentos claves y un pitcheo que al final se creció con su cerrador Samuel Avilés, se combinaron para que Agabeisi se llevara la importante victoria que los mantiene aún vivos y con esperanzas de meterse a última hora a la serie final.

Con el marcador igualado a cuatro carreras, el equipo dirigido por Víctor Salazar, coronó un ramillete de tres anotaciones en el sexto acto, carreras que a la postre cristalizaron el noveno triunfo de las ardillas.

A segunda hora, el equipo de Soyapango se llevó la victoria ante Santa Ana en su último juego de la campaña regular (el único conjunto que ya culminó su calendario). La novena del manager Marcos Martínez sumó su lauro número 11, al obtener el triunfo por condiciones de campeonato con marcador 7-0.

La tabla de clasificación presenta un empate en la punta con Bengoa-Zacamil con récord de 9-5 y Soyapango con 11-7. A un juego de diferencia se ubica Agabeisi (La Libertad) con 9-7, mientras Santa Ana, ya sin opciones, está en el foso récord de 3-13.