AES transforma la experiencia del cliente con ecosistema digital de autogestión

El nuevo ecosistema digital de autogestión representa un resultado tangible de la millonaria inversión que la compañía ha realizado en tecnología, digitalización e innovación comercial, con el objetivo de modernizar sus operaciones y mejorar la experiencia de sus 1.6 millones de clientes.

Foto: AES.

San Salvador. AES El Salvador lanzó su nuevo Ecosistema Digital de Autogestión, una solución integral diseñada para simplificar los procesos comerciales y ofrecer una experiencia de usuario más ágil y eficiente.

Este ecosistema está conformado por una aplicación móvil y un portal web, plataformas que permiten a los clientes gestionar su servicio eléctrico de manera rápida, segura y accesible desde distintos dispositivos.

Con esta iniciativa, la compañía reafirma su compromiso de modernizar la atención al cliente, reducir el tiempo que los usuarios invierten en realizar cada trámite y acercar sus servicios a las personas a través de la tecnología.

La nueva aplicación móvil de AES El Salvador permite a los clientes gestionar su servicio eléctrico de forma rápida y segura desde su teléfono celular.

A través de la app, los usuarios pueden consultar y descargar sus facturas, realizar pagos en línea, revisar su historial de consumo y pagos, recibir alertas importantes sobre su servicio y crear reclamos técnicos o comerciales sin necesidad de acudir a una oficina.

Por su parte, el portal web de AES El Salvador ofrece una plataforma integral para la administración del servicio eléctrico desde una computadora. Los clientes pueden registrarse, acceder a su cuenta, consultar facturas históricas, realizar pagos en línea de manera segura, revisar su consumo eléctrico y gestionar solicitudes o reclamos con seguimiento en tiempo real.

El sitio web también permite descargar documentos y requisitos oficiales, reduciendo trámites presenciales y agendar citas virtuales, optimizando el tiempo de los usuarios, como parte del compromiso de AES con la transformación digital y la mejora continua de la experiencia del cliente.

Esta iniciativa refleja el compromiso de AES con la transformación digital del sector energético, incorporando soluciones tecnológicas que facilitan el acceso, la gestión y el control del servicio eléctrico, y que sientan las bases para una infraestructura más eficiente, moderna y alineada con las demandas de la energía del futuro.