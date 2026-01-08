Acer presenta nuevas laptops gaming Predator y Nitro

La Predator Helios Neo 16S AI es una laptop gaming premium con pantalla OLED, equipada con hasta el nuevo procesador Intel® Core™ Ultra 9 386H y GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 50 para laptops, todo integrado en un elegante chasis metálico.
Foto: ACER.
Las Vegas. Acer presentó su más reciente línea de laptops gaming versátiles, impulsadas por los nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y equipadas con GPUs NVIDIA GeForce RTX Serie 50 para laptops, ofreciendo alto rendimiento, gráficos premium y capacidades potenciadas por IA en toda la gama.
El portafolio incluye las Predator Helios Neo 16S AI, Acer Nitro V 16 AI y Acer Nitro V 16S AI, con distintas opciones de procesador y diseño para cada tipo de gamer.
Además, Acer anunció los nuevos audífonos gaming Predator Galea 570 y el mouse gaming Predator Cestus, completando una experiencia gaming premium.
Encabezando la línea, la Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) está equipada con hasta un procesador Intel Core Ultra 9 386H y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 para laptops, todo integrado en un chasis metálico ultradelgado de 18.9 mm, que combina durabilidad con un diseño estético premium.
Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPUs GeForce RTX Serie 50 para laptops incorporan capacidades revolucionarias tanto para gamers como para creadores. Con un enorme poder de cómputo en IA, la Serie RTX 50 habilita nuevas experiencias y un nivel superior de fidelidad gráfica. Gracias a NVIDIA DLSS 4, es posible multiplicar el rendimiento y generar imágenes a velocidades sin precedentes.
La nueva Predator incorpora una pantalla OLED WQXGA de 16 pulgadas, que ofrece contrastes impresionantes, colores vibrantes, soporte para HDR real y una precisión de píxel ideal tanto para gaming como para proyectos creativos.
Acer también presentó la Nitro V 16S AI (ANV16S-I51), una laptop gaming delgada de menos de 17.9 mm, equipada con hasta un Intel® Core™ Ultra 7 355 y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para laptops (798 AI TOPS). Es una opción ideal para gamers casuales o en movimiento que buscan características modernas a un precio accesible. Incorpora una pantalla WUXGA de 16 pulgadas, teclado RGB de 4 zonas, Intel® Killer™ Wi-Fi 6E y una cámara IR FHD con obturador.
Todas las nuevas laptops gaming Predator y Nitro combinan hardware potente con Acer Intelligence Space, un conjunto de herramientas con IA para creatividad, productividad y gaming. Como PCs Copilot+ con Windows 11, integran una NPU capaz de superar los 45 AI TOPS, acelerando la IA en el dispositivo y habilitando experiencias como Live Captions para traducciones en tiempo real e Image Creator para la creación de contenido personalizado.