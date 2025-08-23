Acer Predator Orion 7000, la PC Oficial del Torneo Intel Extreme Masters 2025

Por primera vez en la historia de IEM, los fanáticos pueden jugar y llevarse a casa el mismo hardware que utilizan los profesionales de Counter-Strike.

Foto: ACER.

San Salvador. ESL FACEIT Group (EFG), la compañía líder en e-sports y entretenimiento de videojuegos, en colaboración con Acer e Intel, anunció que la Predator Orion 7000 fue designada como la PC Oficial del Torneo Intel Extreme Masters (IEM) 2025.

Su debut ha sido en IEM Colonia 2025, marcando la primera vez en la historia del torneo que los aficionados pudieron jugar y adquirir el mismo hardware utilizado por los mejores jugadores profesionales de Counter-Strike del mundo.

La Predator Orion 7000 está diseñada para un rendimiento de juego de élite, equipada con un procesador Intel Core Ultra 9 285K, una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 y soporte para hasta 128 GB de memoria DDR5. Su sistema avanzado de enfriamiento Predator CycloneX 360 garantiza un desempeño térmico óptimo, mientras que los paneles laterales de vidrio templado transparente exhiben su innovador interior.

La Predator 7000 está pensada para juegos en 4K, transmisión en vivo y competiciones de alto nivel, este equipo ofrece la velocidad, eficiencia térmica y calidad visual que confían los mejores atletas de e-sports.

«En ESL FACEIT Group, siempre buscamos formas de acercar a los fanáticos a la acción y, por primera vez, esta colaboración les permite estar directamente en el mundo de los profesionales”, señaló Emily Fuller, vicepresidente de Gestión de Socios en ESL FACEIT Group.