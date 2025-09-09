Acer amplía portafolio con novedades como el router Wi-Fi 7

La Acer Iconia X12, una tablet delgada y liviana con pantalla AMOLED de 12,6 pulgadas, está equipada con un procesador MediaTek Helio G99, hasta 16 horas de autonomía1 y accesorios opcionales como teclado y lápiz óptico.

Foto: ACER.

Berlín, Alemania. Acer anunció hoy una amplia expansión de su portafolio de productos de consumo durante su conferencia global next@acer en la feria IFA.

La presentación incluyó nuevas tablets de las series Iconia X e Iconia A, dos monitores de la marca amadana, el monitor OLED de alto rendimiento Acer CE270U Z y el router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh, todos diseñados para mejorar la manera en que las personas trabajan, aprenden y se conectan.

Las tabletas de la serie Iconia X están diseñadas para apoyar tanto la productividad como el entretenimiento, impulsadas por Android, pantallas vívidas y funciones con IA que enriquecen las experiencias del día a día.

La Acer Iconia X12 (X12-21M) cuenta con una vibrante pantalla AMOLED WQXGA de 12,6 pulgadas (2560×1600), relación de aspecto 16:10, brillo máximo de 400 nits y una fluida tasa de refresco de 60 Hz, que ofrece imágenes impactantes y una respuesta táctil precisa gracias a la tecnología in-cell.

Con un perfil notablemente ligero de solo 500 g y un acabado en negro mate, proyecta un estilo y una sensación premium. El dispositivo funciona con un procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento ampliable (hasta 1 TB mediante ranura microSD), y ofrece hasta 16 horas¹ de duración de batería.

Capturar momentos valiosos a medida que ocurren, incluso en condiciones de poca luz, es sencillo gracias a su cámara trasera de 13 MP con tecnología de flash. Las videollamadas y selfies también se muestran con gran realismo gracias a la cámara frontal de 5 MP.

Cuatro altavoces estéreo completan la experiencia de audio y comunicación, mientras que la conectividad confiable está garantizada con Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, rastreo GPS y un puerto USB Type-C con PD 2.0.

La tablet Iconia X12 también está disponible con accesorios opcionales: un lápiz óptico para tomar notas al instante y dar rienda suelta a la creatividad, un teclado desmontable que ofrece escritura y navegación fluidas, y un soporte magnético que sostiene la tablet para un uso manos libres y ángulos de visión versátiles.