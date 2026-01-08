5.2 millones de pasajeros acogió en 2025 el aeropuerto internacional

El incremento es resultado de la capacidad operativa que se tiene actualmente, y al aumento de frecuencia y destinos de los vuelos.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Durante 2025, El Salvador recibió en el aeropuerto internacional a 5.2 millones de pasajeros en entradas, salidas y conexiones, informó el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.

El funcionario destacó que no solo se trata de un incremento en la recepción de pasajeros, sino también de las operaciones, lo cual es fundamental en términos de logística, manejo de mercancías y carga aérea.

“Esto nos alegra porque es un termómetro de que el turismo está creciendo, nuestra diáspora está viniendo más, estamos teniendo un comercio pujante aéreo, que ha crecido 11 %, equivalente a casi 40 millones de kilogramos, que se movieron por la terminal de carga”, detalló Anliker.

En 2025 se registraron 51,000 operaciones aéreas (vuelos comerciales) que representa un 5 % más en comparación con 2024. Esto evidencia que El Salvador está encabezando la región en el tema aeronáutico, no solo por la calidad de infraestructura, sino también por las operaciones que desarrolla, consideró.

Las proyecciones de las autoridades incluyen una nueva terminal que se completaría en el primer trimestre de este nuevo año, un edificio de parqueos para crecer hacia arriba, ofreciendo más de 2,000 nuevos parqueos, que se sumarían a los 2,500 existentes; “posteriormente vamos a crecer en la terminal nueva con seis salas más, hacia el lado oriente del aeropuerto. Vamos a tener una capacidad instalada para manejar entre nueve a diez millones de pasajeros en este periodo”, afirmó Anliker.